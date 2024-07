Beppe, me lo prendi? Inzaghi lo chiede ufficialmente a Marotta | Obiettivo n°1 per la difesa

Simone Inzaghi ha individuato un obiettivo di mercato ben preciso per la difesa dell’Inter: Beppe Marotta pronto ad accontentarlo.

L’Inter campione d’Italia intende puntellare ulteriormente la sua rosa non soltanto per bissare il titolo nazionale, ma anche per consentire al tecnico Simone Inzaghi di disporre di una panchina lunga e di qualità, considerati i cinque tavoli sui quali i nerazzurri saranno chiamati a giocare nella stagione 2024/2025.

Al pari della Juventus, i meneghini saranno impegnati nel campionato di Serie A, in Coppa Italia e nella Supercoppa Italiana, senza dimenticare la UEFA Champions League e il nuovo Mondiale per Club, in programma all’inizio della prossima estate negli Stati Uniti d’America.

Finora l’Inter ha ufficializzato gli arrivi di Zielinski e Taremi (entrambi prelevati a parametro zero dal Napoli e dal Porto) e dell’estremo difensore Martinez (ex Genoa), senza dimenticare il baby centrocampista sloveno Luka Topalovic, indicato dagli addetti ai lavori come un potenziale fuoriclasse.

Inzaghi ha messo adesso in cima alla lista delle priorità un rinforzo per il pacchetto arretrato, utile a irrobustire ulteriormente la difesa e a garantire alternative di livello ai centrali titolari. In tal senso, l’allenatore ha fatto un nome ben preciso a Beppe Marotta…

Inter, Simone Inzaghi chiede un difensore a Marotta: ecco di chi si tratta

Il profilo individuato dall’ex tecnico della Lazio milita in una big della Premier League, più precisamente l’Arsenal, e quest’anno ha soltanto sfiorato la conquista del campionato inglese con addosso la gloriosa divisa dei Gunners, indossata in passato da autentici mostri sacri del calcio internazionale (non ultimo Thierry Henry).

Si tratta di Jakub Kiwior, difensore polacco conosciuto alle nostre latitudini per via del suo passato proficuo tra le fila dello Spezia. Proprio con i liguri – per giunta sotto la gestione di Thiago Motta – il giocatore si è fatto notare per le sue qualità tecniche e tattiche, fino a guadagnarsi una chiamata prestigiosa dal club londinese.

Jakub Kiwior all’Inter? La situazione

Lo stesso Thiago Motta, che ha avuto il merito di plasmare il talento di Kiwior, ha pensato a lui in tempi non sospetti per la difesa della Juventus, ma ad oggi in cima alle preferenze dei bianconeri sembra esserci saldamente Todibo del Nizza, società con cui la Vecchia Signora vanta ottimi rapporti, come testimonia il recente acquisto di Khéphren Thuram.

Campo tutto sommato libero per l’Inter, quindi, ma le trattative con l’Arsenal potrebbero essere meno agevoli del previsto. I lombardi puntano a chiudere l’affare con la formula del prestito con diritto di riscatto, mentre gli inglesi intenderebbero tramutare il diritto in obbligo. La sessione di calciomercato è ancora lunga e il tempo per raggiungere l’intesa non manca, ma Simone Inzaghi scalpita e Beppe Marotta intende accontentarlo.