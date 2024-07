Io in Serie A? Volentierissimo: James Rodriguez ha detto sì | È iniziata la trattativa dell’estate italiana

James Rodriguez ritorna in Europa e pensa alla Serie A: può essere la trattativa dell’estate italiana

L’exploit di una grande Copa America ha portato nuovamente James Rodriguez alla ribalta internazionale. L’ex Real Madrid infatti, che è solito letteralmente trasformarsi quando indossa la maglia dei cafeteros, ha riportato la sua Colombia in finale del torneo continentale dopo 23 anni. E con questa impresa sembra essere tornata al giocatore la voglia di rimettersi in gioco ad alti livelli in Europa.

Nelle scorse settimane erano state diverse le voci sul suo futuro, tra romantici ritorni in Liga e sirene dalla Premier League. intanto il giocatore ha fatto sapere di volere lasciare il Brasile e il San Paolo, squadra nella quale milita dal 2023, e secondo quanto trapelato James avrebbe già scelto di tornare in Europa per firmare il suo ultimo grande contratto nel calcio che conta.

All’età di 34 anni, dopo una carriera piena di successi con la nazionale e con i club, Rodriguez potrebbe anche sbarcare in Serie A. Lo ha riportato di recente Il Messaggero, che ha messo il focus su una squadra di Roma, interessata pare al colombiano. Ecco come si può evolvere la trattativa.

James Rodriguez, suggestione Serie A

James Rodriguez in Serie A potrebbe diventare realtà. Lo scrive nelle ultime ore Il Messaggero, che ha fatto trapelare un interessamento della Lazio per il giocatore. James in questo momento chiederebbe un ingaggio alto, ma non impossibile, da 3,5 milioni di euro e garanzie per i rinnovi nel futuro, con qualche bonus importante.

Ecco cosa manca per convincere il giocatore a sbarcare in Serie A per la prima volta nella sua carriera. Le parole del ds della Lazio non lasciano spazio a interpretazioni.

James-Lazio: questione di concorrenza

Intervenuto sull’argomento, il ds Fabiani ha parlato di priorità in casa Lazio: “Al momento dobbiamo pensare a sfoltire la rosa, vedremo“. Insomma, nessuna chiusura definitiva sull’argomento, il che potrebbe voler dire che James per la Lazio potrebbe essere più di una suggestione.

Ma in questo momento l’ostacolo più importante è l’ingaggio, pronto a lievitare in una ipotetica asta tra le concorrenti. I biancocelesti non sono gli unici infatti ad aver messo gli occhi sul giocatore, con il Betis Siviglia sempre in pole, e anche l’Atletico Madrid che potrebbe rappresentare un maggior appeal internazionale.