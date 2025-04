MARIO BALOTELLI HA DETTO SÌ: allenamenti ogni santo giorno per portare la squadra in Serie A | Ufficiale il 1° luglio

Balotelli lavora sodo, e si appresta a tornare in pista dopo l’addio al Genoa ormai deciso: dal prossimo 1 luglio sarà già ufficiale.

Quella di Mario Balotelli al Genoa è stata un’avventura tutt’altro che felice. Dopo essere arrivato con grandi aspettative diversi mesi fa, il centravanti dopo un primo periodo in cui è stato utilizzato, è completamente sparito dai radar. Complice l’addio di Alberto Gilardino, e il conseguente approdo sulla panchina rossoblù di Patrick Vieira, con cui il rapporto era distrutto dai tempi del Nizza.

Da tempo dunque ormai Super Mario non viene convocato dal tecnico francese. E nei giorni scorsi lo stesso attaccante si è lasciato andare ad un duro sfogo sui social. Pubblicando una storia su Instagram infatti ha scritto che sarebbe stato meritato per tutti avere il Mario ragazzino, che avrebbe generato infinite polemiche, e non quello di adesso, che invece se ne sta zitto e buono accettando questa situazione.

Detto ciò è chiaro che la sua esperienza al Grifone si concluderà a fine stagione, con la scadenza del contratto, o ancor prima qualora questo venisse rescisso. Ed è proprio in merito al suo futuro però che nelle scorse ore sono arrivate delle clamorose novità.

Balotelli lavora sodo: vuole tornare in campo

Come dicevamo l’addio di Balo al Genoa è certo da qui ai prossimi mesi. Ciò che invece è tutto da decifrare è il suo futuro. Anche se proprio nelle scorse ore qualcosa da questo punto di vista sembra essersi mosso in maniera clamorosa.

Secondo gli ultimi rumors infatti per Balotelli si prospetta una permanenza nella città di Genova, con un passaggio sulla sua sponda blucerchiata, che sarebbe davvero clamoroso.

Pronto il contratto dal prossimo 1 luglio, ma solo ad una condizione

In caso di salvezza della Samp, Roberto Mancini, neo consulente della compagine blucerchiata, potrebbe convincere il suo figlio calcistico Mario Balotelli a cambiare sponda di Genova e a diventare il volto della cavalcata verso la Serie A del Doria.

Una semplice ipotesi quella dunque che è stata lanciata nelle ultime ore, ma che al momento non trova conferme. Anche se visti i tempi che corrono questa idea non sarebbe del tutto da buttare. A patto però che ovviamente la Sampdoria in queste ultime gare riesca a mantenere la categoria.