Escl. Ag. Appuah: «Attendiamo l’accordo tra Palermo e Nantes. Altri club su di lui, ma…»

«Palermo sarebbe una grande opportunità per Appuah, considerato che si tratta di un club con grandi ambizioni. Sul ragazzo ci sono le attenzioni di altri club come Venezia, Southampton e Clermont. Siamo in attesa che i rosanero e il Nantes raggiungano un accordo». Queste le parole ai microfoni dì ilovepalermocalcio.com di Benny Kasiala agente di Stredair Appuah.

Che genere di calciatore è Appuah?

«È un’ala sinistra veloce che ha bel dribbling la sua più grande abilità. La cosa nella quale può ancora crescere è la capacità realizzativa. La poca regolarità nello scorsa stagione con il cambio di tre allenatori non lo ha aiutato nel suo percorso di crescita. Andare a Palermo e mostrare il suo talento in Italia, sarebbe fantastico per lui».

Non mancano come ha detto club interessati al ragazzo. Ha una preferenza?

«Certamente il Palermo, considerata la fiducia che hanno mostrato nei suoi confronti».