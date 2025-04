ACCETTO L’OFFERTA: Osimhen ha chiuso già il calciomercato estivo | Anche senza la Champions

Bomba clamorosa per il futuro del bomber nigeriano, che ha già deciso la sua prossima destinazione, indipendentemente dalla Champions.

La stagione attuale sta via via volgendo al termine. Le partite che restano infatti saranno decisive per stabilire i risultati sia dei vari campionati che delle tante coppe, nazionali e non solo. In attesa di saperne di più dunque gli allenatori e i calciatori continuano ad allenarsi duramente. Allo stesso modo però le società lavorano su più fronti in vista del futuro.

Uno di questi riguarda il mercato. I club infatti stanno preparando già i prossimi colpi per rinforzare la rosa. È ovvio però che anche i giocatori, soprattutto coloro che sanno di dover cambiare aria, hanno il pensiero fisso a ciò che accadrà a partire dal prossimo mese di giugno.

Tra i tanti spunta ad esempio Victor Osimhen. Il bomber nigeriano come ben sappiamo si trova in prestito al Galatasaray, ma a giugno farà rientro a Napoli. La sua permanenza all’ombra del Vesuvio però ad oggi è impossibile, vista la rottura insanabile che c’è con la società e con l’ambiente. Ecco perché ultimamente stanno crescendo a dismisura le voci sul proprio futuro, anche se questo ormai sembra già segnato.

Osimhen, futuro deciso

Sul centravanti africano ci sono ovviamente tante squadre che in estate lotteranno per accaparrarselo. Pagando la clausola rescissoria presente nel suo contratto infatti alla fine la scelta sarà solo ed esclusivamente la sua.

Come dicevamo dunque le società pronte a fare follie per comprarlo sono diverse. Dal Manchester United al Newcastle, passando per l’Arsenal, il Chelsea, il PSG e anche per diversi club arabi, pronti a fare follie a livello di ingaggio per acquistarlo. E le prime indicazioni sul suo futuro sembrano dunque essere già arrivate.

Non giocherà la Champions League

Visti i club interessati dunque non è impossibile pensare che Osimhen possa non giocare la Champions League nella prossima stagione. Ad esempio un approdo ai Red Devils o in Arabia Saudita non gli consentirebbe di partecipare alla coppa dalle grandi orecchie.

Staremo a vedere dunque come andranno le cose e quale sarà il futuro del bomber. Nel frattempo però tutti i club che lo seguono sperano di avere la meglio, e di vincere la corsa che porta al suo acquisto.