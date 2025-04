Coppa Italia: il Bologna domina l’Empoli al ‘Castellani’, la semifinale d’andata termina 0-3

Torna la Coppa Italia che entra sempre più nel vivo. Questa sera, con fischio d’inizio alle ore 21.00, Bologna ed Empoli si affrontano per la prima semifinale d’andata. Nella prima frazione di gioco, il Bologna domina in estrema semplicità.

Dopo diverse occasioni da gol, a metterla dentro è Orsolini che al 23′ sblocca il match. Passano pochi minuti e Dallinga raddoppia per i suoi con un destro imprendibile per l’estremo difensore dei padroni di casa. Nella ripresa il copione si ripete. A dominare è il Bologna che riesce ad allungare siglando la terza rete della serata, con l’Empoli che al ritorno è chiamato ad un’impresa imponente per cercare di raggiungere la finale.