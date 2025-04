Las Palmas, attimi di paura per Cillessen: intestino perforato dopo un contrasto

Durante Celta Vigo-Las Palmas, Jasper Cillessen è rimasto a terra in seguito a uno scontro con Borja Iglesias. Il portiere ha subito una forte ginocchiata all’addome che lo ha costretto a uscire al 24′ prima di essere trasportato in ambulanza in ospedale.

A Cillessen è stata diagnosticata la perforazione dell’intestino tenue e nella notte è stato sottoposto ad un operazione, via laparoscopica, che è stata effettuata con successo. Di seguito una clip:

Cómo de desafortunada es la @UDLP_Oficial para que se lesione Cillessen a falta de 10 jornadas. El mejor fichaje de la temporada, para mí incluso el mejor jugador de la 24/25. Claramente sin querer, pero qué animalada de Borja Iglesias.#CeltaLasPalmas pic.twitter.com/4DfNvDot4P — Jaime de Eugenio (@jaimedeeugenio) March 31, 2025