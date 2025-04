Premier League: dalla 32^ giornata verrà introdotto fuorigioco semi-automatico

In Premier League sarà usato il fuorigioco semi-automatico. A comunicarlo è stata la stessa lega inglese con la seguente nota ufficiale:

“La Premier League introdurrà la tecnologia semiautomatica per il fuorigioco sabato 12 aprile (Match Round 32). Questa innovazione segue test non in diretta effettuati nella Premier League e l’uso in diretta nella FA Cup durante questa stagione. La tecnologia semiautomatica per il fuorigioco automatizza elementi chiave del processo decisionale per supportare il Video Assistant Referee (VAR). Questa tecnologia consente un posizionamento più efficiente della linea virtuale del fuorigioco, utilizzando il tracciamento ottico dei giocatori, e genera grafiche virtuali per migliorare l’esperienza dei tifosi sia negli stadi che nelle trasmissioni televisive. Mantiene l’integrità del processo, migliorando al contempo velocità, efficienza e coerenza nelle decisioni relative al fuorigioco”.