Paul Pogba torna in Serie A: TUTTO VERO | Vieni, insieme andiamo in Champions League

Paul Pogba, il ritorno in Serie A è oramai cosa fatta: il club vuole il francese per andare in Champions League

Dopo la fine della squalifica, avvenuta poco meno di un mese fa, sembrava tutto fatto per il suo trasferimento fuori dall’Europa. Per la precisione negli USA come nuovo rinforzo della Major League Soccer.

Ed alla fine, però, Paul Pogba continua ad essere nella lista dei calciatori svincolati. Di lusso. Anzi, questo dipenderà solo ed esclusivamente da lui. La voglia di mettere alle spalle degli anni bui, per il centrocampista francese, è enorme.

Non solo la vicenda doping che lo ha tenuto fermo per un bel pò di tempo, ma soprattutto dimenticare la sua seconda esperienza alla Juventus a dir poco terrificante. Il peggio, però, è passato. Ora vuole solamente ripartire.

Il calciatore continua ad allenarsi insieme ad un preparatore atletico di fiducia, per ritrovare la migliore forma fisica. Tra le ipotesi di queste ultime ore anche quella di un suo possibile e clamoroso ritorno in Serie A. Ma con un’altra maglia diversa da quella bianconera.

Pogba ritorna in Serie A, il club lo vuole a tutti i costi per la Champions League

Nonostante non sia più un giovanotto ed un ragazzino alle prime armi (32 anni compiuti nel mese di marzo), Paul Pogba vuole continuare ad essere protagonista. Magari in un club disposto ad offrirgli la possibilità di non essere un calciatore “finito”. Tra le ipotesi più probabili spicca quello di un possibile interessamento del Como per la prossima sessione estiva del calciomercato. I lanari vogliono chiudere, quanto prima, il discorso salvezza in queste ultime giornate di campionato.

Poi sarà il momento di fare il punto della situazione. Il club lombardo, per la prossima stagione, non ha alcuna intenzione di raggiungere la salvezza ma intende puntare a qualcosa di più grande. Un posto in Europa. Magari proprio in quella che conta che si chiama Champions League. Le disponibilità economiche ci sono eccome. Per contribuire a ciò potrebbe esserci il bisogno di Paul Pogba che giungerebbe agli ordini di Fabregas come uomo di esperienza e di un calciatore di tutto rispetto (ovviamente prima del blackout che lo ha condizionato).

Pogba, il ritorno in Serie A è possibile: il club vuole andare in Europa con lui

Il Como sogna in grande per la prossima stagione. Nella sessione invernale ha fatto capire a tutti di non avere problemi nel spendere i soldi. Lo ha dimostrato al Milan offrendo una cifra attorno ai 40 milioni di euro (poi rifiutata) per avere Theo Hernandez.

Non dovrebbero esserci problemi, quindi, per Pogba che giungerebbe in primis gratis e poi senza chiedere un contratto ed ingaggio molto importante. Non resta che attendere i prossimi mesi per ulteriori sviluppi.