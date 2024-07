Gasperini lo lascia andare: nella mia Atalanta per te non c’è spazio | Venduto immediatamente

Giampiero Gasperini inizia a tagliare i primi esuberi. Il tecnico è stato chiaro con il giocatore, adesso la società potrà venderlo

Chiusa la trattativa per Zaniolo, Gasperini è ancora alla ricerca di un’altra sfida sul mercato. Magari un giovane, alla Hoijlund che piace proprio alla Dea, un talento da formare tatticamente e caratterialmente. Il lavoro sul mercato non mancherà a poco più di un mese dalla chiusura della finestra estiva, ma intanto per i nerazzurri è tempo di riflessioni in uscita.

Il prossimo mese infatti ci sarà, il 14 agosto, la tanto attesa sfida contro il Real Madrid per la suggestiva finale di Supercoppa Europea, con una squadra italiana che torna a giocarsi il trofeo dopo l’Inter nel 2010 – in quell’occasione l’Inter era guidata da Benitez, ma poi subentrò proprio Gasperini a Milano, per la peggiore delle sue esperienze da allenatore.

Adesso però tutto è cambiato, e il Gasp vuole arrivare alla finale già con gli uomini adatti a intraprendere la nuova stagione. Per farlo prima si dovrà occupare degli esuberi e tra i giocatori in uscita c’è un nome che potrebbe portare a Bergamo anche un buon gruzzolo da reinvestire.

Atalanta, prima cessione

Una delle prime cessioni potrebbe riguardare proprio Bakker. Il laterale ex PSG infatti nella scorsa stagione ha collezionato appena 20 presenze, non venendo quasi mai preso in considerazione come titolare da Gasperini. Per lui però il precampionato è iniziato bene, con un gol in amichevole da fuori area che ha fatto venire più di qualche dubbio.

Sulle fasce, con l’addio di Holm, l’Atalanta non ha al momento una grande copertura, ma il giocatore Bakker pare secondo quanto filtra in questo momento da Bergamo fuori dal progetto. L’Atalanta potrebbe venderlo per reinvestire, e il reparto dove intervenire maggiormente pare sia quello offensivo.

Atalanta, si cerca anche un vice Scamacca

Arrivano segnali di ricerca di un vice Scamacca. La Dea infatti non ha in rosa un giocatore che possa sostituire l’azzurro, con Toure, Lookman e De Ketalere che hanno caratteristiche più da ali o da trequartisti, e oltre ai giocatori di inserimento – come Pasalic – rimane ben poco,

In questo senso il club avrebbe già individuato un paio di prospetti giovani. Si tratta di Karim Konaté, di 20 anni, di proprietà del Salisburgo, e Orri Oskarsson, sempre classe 2004 che lo scorso anno con il Copenaghen ha messo a segno 15 reti.