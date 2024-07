Vieni con me a Napoli, andiamo a vincere lo Scudetto: Conte chiama Milanello | Prestito con diritto di riscatto

Antonio Conte guarda in casa Milan per il mercato in entrata. Il tecnico irrompe sul giocatore: formula del trasferimento.

Antonio Conte studia le prossime mosse di mercato. Nell’attesa di piazzare Osimhen per cifre importanti, e da quella cessione ricavare un altro tesoretto per il mercato, il nuovo allenatore si è preoccupato in questo momento di blindare i suoi top, farli nuovamente focalizzare solo sul Napoli, tra Kvaratskhelia e Di Lorenzo.

Blindato Buongiorno, che ha già posto la firma sul contratto, adesso gli azzurri punteranno altri obiettivi, sempre parallelamente occupandosi di alcuni esuberi. Mario Rui dovrebbe lasciare il prossimo anno, e sulle fasce ci sarà un vuoto, considerando anche il nuovo modulo con il quale i partenopei si presenteranno ai distrai di partenza.

Spinazzola, altro colpo ma a parametro zero, tornerà sicuramente utile per il ruolo di quinto di centrocampo, ma adesso l’attenzione di Conte sarebbe finita su un rossonero. Il Milan, come già trapelato nelle scorse settimane, per lui è disposto a trattare, e a breve le società si incontreranno per fissare il prezzo.

Milan-Napoli: l’asse si scalda

Un’asse quella tra Milan e Napoli che potrebbe scaldarsi a breve. I rossoneri infatti vogliono sostenere anche questo mercato con delle cessioni importanti, De Laurentiis potrebbe approfittare della voglia di vendere del Milan per piazzare un altro colpo. Nel mirino è finito Alexis Saelemaekers, tornato a Milanello dopo l’esperienza a Bologna.

Un’ottima stagione che è valsa un aumento della valutazione del belga, per il quale il Milan avrebbe già ricevuto interessamenti da parte della Juventus, un’altra big dunque oltre al Napoli. La volontà di non rinforzare le rivali esiste in quel di Milano, ma i rossoneri potrebbero fare cassa con la cessione del giocatore. Ecco come si può chiudere la trattativa.

Milan, addio Saelemaekers: c’è il Napoli

Uno dei più attivi di questo inizio ritiro tra gli uomini di Fonseca, eppure probabilmente destinato a partire. Saelemaekers in prestito a Bologna lo scorso anno ha contribuito alle grandi prestazioni dei felsinei di Thiago Motta, e adesso è tornato a Milano con una valutazione importante.

Per separarsene il Milan chiederebbe almeno 15 milioni, con il riscatto con i rossoblu che era stato fissato invece a 12, non esercitato. Il Napoli potrebbe mettere mano ai fondi per effettuare l’acquisto e come per tutti gli altri obiettivi, l’ultima parola spetterà proprio ad Antonio Conte.