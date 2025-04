Quotidiano di Puglia: “Bari-Palermo, atmosfera tiepida sugli spalti: il San Nicola si prepara a una sfida chiave”

Sarà una sfida da dentro o fuori in ottica playoff, ma sugli spalti del San Nicola l’entusiasmo non sembra essere alle stelle. Come riporta il Quotidiano di Puglia, la sfida di questa sera tra Bari e Palermo – vero e proprio spartiacque per entrambe – non attirerà una grande cornice di pubblico: abbonati compresi, si prevede una presenza che non dovrebbe superare quota 13mila spettatori.

Un dato influenzato anche dal divieto di trasferta imposto ai tifosi rosanero, che non potranno raggiungere il San Nicola a causa dei recenti screzi tra le due tifoserie. Una situazione già verificatasi all’andata, quando il Prefetto aveva vietato la trasferta ai tifosi baresi al Barbera.

Quella tra Bari e Palermo è diventata nel tempo una sorta di “classico” della Serie B, sottolinea ancora il Quotidiano di Puglia: per il terzo anno consecutivo si giocherà in notturna al San Nicola. Lo scorso campionato terminò 0-0 nonostante il Bari fosse ridotto in nove uomini, segno di quanto possa essere imprevedibile questo incrocio.

Questa volta, però, la posta in palio è altissima: una vittoria potrebbe rappresentare un passo fondamentale verso la qualificazione ai playoff per entrambe le squadre, rendendo il match uno dei più importanti di questo scorcio di stagione.