Quotidiano di Puglia: “Bari-Palermo, duelli chiave e incroci decisivi: chi vincerà la sfida playoff?”

È il giorno della verità al San Nicola. Bari e Palermo si affrontano in una sfida che, come sottolinea il Quotidiano di Puglia con Massimiliano Lella, può indirizzare il cammino playoff di entrambe: i biancorossi cercano il rientro tra le prime otto dopo aver trascorso gran parte della stagione in zona nobile, mentre i rosanero, forti di un calciomercato invernale da protagonista, vogliono consolidare il loro piazzamento e continuare a inseguire un sogno chiamato Serie A.

Saranno tanti i duelli chiave a decidere l’esito della gara. In difesa, il Bari si affiderà al fisico e all’esperienza di Lorenco Šimić per provare a contenere Joel Pohjanpalo, autentico trascinatore rosanero con otto gol in altrettante presenze. L’attaccante finlandese, ribattezzato “Leone di Sicilia”, è diventato subito l’idolo della tifoseria.

Dall’altra parte del campo, Kevin Lasagna proverà a mettere in difficoltà Alexis Blin, che per l’occasione sarà adattato da Dionisi nel ruolo di centrale di difesa. L’attaccante barese è reduce da due reti nelle ultime quattro partite e ha scalato posizioni importanti nelle gerarchie di Longo.

Sempre secondo quanto riportato dal Quotidiano di Puglia, altra sfida interessante si consumerà sulla fascia destra tra Favasuli e Kristoffer Lund. Il giovane biancorosso, galvanizzato dal primo gol tra i professionisti, dovrà vedersela contro il danese classe 2002, ormai una certezza sulla corsia mancina del Palermo.

A centrocampo, il duello tutto fisico e tecnica vedrà opposti Giulio Maggiore, arrivato a gennaio tra i biancorossi, e Claudio Gomes, considerato uno dei migliori prospetti del progetto City Group. Gomes è ormai centrale nel Palermo di Dionisi e ha già messo a referto due reti.

Infine, Valerio Mantovani, rientrato tra i titolari del Bari, dovrà vedersela con Matteo Brunori, capitano e simbolo di un Palermo che, come ricorda Lella, è tornato a sognare in grande. Una partita ad alta intensità, con tante storie da raccontare e una posta in palio che pesa tantissimo per entrambe le squadre.