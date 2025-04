Corriere del Mezzogiorno: “Arriva la corazzata Palermo «Ora voglio un’altra risposta»”

Al San Nicola si respira aria di big match. Questa sera, alle ore 20.30, il Bari ospiterà il Palermo in una sfida fondamentale per la corsa playoff. Dopo il pareggio in rimonta contro il Catanzaro, Moreno Longo chiede ai suoi una prova di maturità: «Quando si alza la posta in palio dobbiamo rispondere presente, isolarci e fare la nostra partita anche in caso di episodi sfavorevoli», ha dichiarato l’allenatore biancorosso nella conferenza stampa della vigilia, come riportato dal Corriere del Mezzogiorno.

Il tecnico si aspetta risposte importanti contro una vera e propria corazzata. «Affrontiamo una squadra che avrebbe dovuto disputare un campionato diverso sin dall’inizio. Dopo la sessione invernale hanno trovato un grande attaccante come Pohjanpalo», ha sottolineato Longo. Proprio per limitare il bomber finlandese, il tecnico sta pensando di rilanciare dal primo minuto Simic e Mantovani in difesa.

Anche in avanti c’è un grande dubbio: schierare Favilli sin dall’inizio, dopo il gol decisivo a Catanzaro, magari accanto a Lasagna. «Il valore di Favilli non si discute, gli è mancata solo la continuità fisica. Se non avesse avuto questi problemi, sarebbe ancora in Serie A», ha aggiunto Longo.

Tra i convocati non ci sarà Lella, ancora ai box per infortunio. Per il resto, rosa al completo per affrontare una delle partite più delicate della stagione. «Non penso al turnover. Sono concentrato sulla prossima gara, anche perché i subentranti possono essere fondamentali», ha ribadito l’allenatore del Bari.

Il Bari è attualmente nono in classifica, a soli due punti dall’ottavo posto, l’ultimo valido per l’accesso ai playoff. Come sottolinea il Corriere del Mezzogiorno, tutto è ancora in gioco e questa sera i biancorossi si giocano una grande fetta di futuro.