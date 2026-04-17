Corriere di Romagna: “Palermo-Cesena, il destino dei portieri deciso da un tiro di Reijnders”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 17, 2026
cesena palermo1-0 primo tempo (71)

Una storia di mercato mancato, infortuni e sliding doors che lega Palermo e Cesena. Come racconta il Corriere di Romagna, tutto nasce da un episodio apparentemente casuale: una conclusione potente di Tijjani Reijnders durante l’amichevole estiva tra Palermo e Manchester City. Il Corriere di Romagna ricostruisce come proprio quel tiro abbia cambiato il destino dei portieri delle due squadre, influenzando indirettamente anche la sfida di campionato in programma al “Barbera”.

Secondo quanto riportato dal Corriere di Romagna, nell’estate scorsa Palermo e Cesena avevano praticamente definito uno scambio tra i pali: Klinsmann in rosanero e Gomis in Romagna. Un’operazione già impostata, come sottolinea ancora il Corriere di Romagna, ma mai concretizzata a causa dell’infortunio del portiere senegalese, costretto allo stop dopo la frattura del radio rimediata proprio contro il City.


Da lì, come evidenzia il Corriere di Romagna, lo scenario cambia completamente: il Cesena congela ogni decisione, mentre il Palermo vira su Jesse Joronen, ingaggiato da svincolato. Una scelta che si rivelerà determinante nel corso della stagione, con il finlandese diventato subito titolare tra i pali rosanero.

Ora, però, il destino potrebbe compiere un altro giro. Come racconta il Corriere di Romagna, Joronen è alle prese con un problema muscolare accusato contro l’Avellino, e Inzaghi valuta l’impiego di Gomis proprio contro il suo passato. Sarebbe un ritorno suggestivo per il portiere senegalese, protagonista con il Cesena nella stagione 2015/2016.

Dall’altra parte, Klinsmann si prepara a vivere una gara speciale. Come sottolinea il Corriere di Romagna, il portiere del Cesena cercherà di dimostrare il proprio valore proprio contro quella squadra che, un’estate fa, aveva pensato seriamente di portarlo in Sicilia.

Una partita che va oltre i tre punti, tra incroci di mercato e storie che si intrecciano. E tutto, in fondo, parte da un tiro di Reijnders.

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