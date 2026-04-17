Juve Stabia, stipendi pagati ma resta l’Irpef: rischio penalizzazione

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 17, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (100) dalle mura Ricciardi

Situazione ancora delicata in casa Juve Stabia, nonostante un primo passo importante per mettere in sicurezza i conti. Come riporta la Gazzetta dello Sport, dopo il disimpegno dell’azionista di maggioranza Solmate, il club campano va verso una penalizzazione di due punti nel prossimo campionato.

Secondo la Gazzetta dello Sport, grazie all’intervento degli sponsor sono stati saldati gli stipendi e i contributi Inps relativi ai mesi di gennaio e febbraio, evitando conseguenze ancora più pesanti sul piano sportivo.


Resta però aperta una criticità non secondaria. Come evidenzia la Gazzetta dello Sport, al momento non è stato ancora effettuato il pagamento dell’Irpef, elemento che potrebbe comunque portare alla sanzione in classifica nella prossima stagione.

Il quadro resta dunque in evoluzione, con la società che prova a stabilizzare la situazione finanziaria dopo l’uscita di Solmate. Nel frattempo, lo staff tecnico guidato da Ignazio Abate continua a lavorare sul campo, mentre il club attende sviluppi anche sul fronte societario.

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