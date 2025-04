PREPARATE LE CARTE, LO CONVOCHIAMO | Spalletti lo chiama in Nazionale a 17 anni: strappato di forza al Brasile

Luciano Spalletti non ha dubbi, lo vuole convocare per le prossime partite: il 17enne ha incantato il ct, strappato al Brasile

Un inizio di 2025, per la Nazionale italiana, a dir poco pessimo. L’eliminazione dalla Nations League fa meno male rispetto alla doppia prestazione messa in atto contro la Germania. Per la precisione il match di andata ed il primo tempo del ritorno.

Assolutamente da dimenticare. Lo sa benissimo Luciano Spalletti che non ha alcuna intenzione di trovare scuse e nemmeno di arrampicarsi sugli specchi. Per le prossime partite si fa sul serio visto che si gioca per l’accesso ai prossimi Mondiali.

Non è da escludere, a questo punto, che in vista delle prossime convocazioni possano esserci delle importanti novità. In particolar modo di giovani, di belle speranze, che possono fare al caso della nazionale azzurra.

Nel mirino del mister di Certaldo è finito un calciatore di appena 17 anni. Nonostante la giovanissima età sta dimostrando di essere all’altezza della situazione. Le sue prestazioni, infatti, non sono passate inosservate nemmeno ad un tecnico attento come Spalletti.

Nazionale, Spalletti pronto a sorprendere tutti: il 17enne può essere convocato

Bisogna spostarci in Sudamerica, precisamente in Brasile, dove tra le fila del Cruzeiro milita un giovane trequartista/attaccante. Stiamo parlando di Cauan Baptistella, nato il 30 ottobre 2007 a Benevento. Nel corso della sua giovane carriera ha militato, appunto, nelle giovanili del Sao Paulo, Portuguesa e Ska Brasil. Lo scorso anno il debutto nel campionato Under 20 nel match stravinto contro l’Atletico Mineiro per 4-0. Un esordio tra i “grandi” avvenuto all’età di 16 anni.

Fino a questo momento della stagione ha raccolto 10 presenze (tra campionato e coppa) trovando la via della rete in ben 4 occasioni. Senza dimenticare, inoltre, gli assist forniti ai compagni (sempre 4). Contro il Vasco Da Gama ha messo a segno una doppietta da urlo, contribuendo alla vittoria della sua squadra (risultato finale 3-1). Curiosità: con lui in campo il Cruzeiro non ha mai perso: 8 vittorie, un pareggio ed un ko, ma in quest’ultima occasione è rimasto per tutto il tempo in panchina.

Numeri da record, Spalletti incantato dal giovane: è il futuro azzurro?

Un nome, quello di Baptistella, che a dire il vero non sorprende più di tanto. Soprattutto per coloro che hanno avuto la possibilità di vederlo all’opera lo scorso anno. Un 2024 da sogno per il giovane beneventano che ha disputato 41 incontri siglando ben 24 reti e 23 assist.

Numeri impressionanti che non possono passare assolutamente inosservati. Soprattutto per Spalletti che lo tiene sott’occhio ed in grande considerazione. Stesso discorso vale anche per il Brasile che cercherà di convincerlo a vestire la maglia della Selecao. Chi la spunterà?