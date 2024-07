Spezia, spavento per Soleri: trasportato in ospedale per trauma cranico, ma è stato dimesso

In casa Spezia c’è stata molta preoccupazione per le condizioni di Edoardo Soleri. L’ex Palermo, durante l’amichevole contro l’Empoli persa 2 a 0, è stato trasportato nell’ospedale di Bressanone per un forte trauma cranico, che però non aveva causato ferite o perdita di coscienza.

Adesso la società bianconera può tirare un sospiro di sollievo, in quanto ha fatto sapere che il classe 1997 è stato dimesso dopo tutti gli accertamenti del caso che, fortunatamente, non hanno rilevato nessuna problematica.