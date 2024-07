Di Marzio: “Pisa, ai dettagli l’arrivo di Semper. I dettagli”

Con Nicolas sempre più vicino ad approdare al Bari, il Pisa ha praticamente chiuso per l’arrivo di Adrian Semper, estremo difensore del Como. Come riporta Gianlucadimarzio.com il, protagonista della promozione del Como in Serie A ma chiuso dagli arrivi di Audero e Reina, ha deciso di sposare la causa nerazzurra. Il portiere dovrebbe sostenere le visite mediche coi toscani la prossima settimana, probabilmente nella giornata di lunedì, 29 luglio.

