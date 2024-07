Calciomercato Spezia: per la difesa occhi sullo svincolato Capradossi

Lo Spezia potrebbe attingere dalla lista svincolati per rinforzare la difesa di mister Luca D’Angelo. Secondo quanto riportato da “Il Secolo XIX” i bianconeri avrebbero messo gli occhi su Elio Capradossi, approdato in Serie B al Lecco a gennaio della scorsa stagione dove ha giocato 6 partite. Per il giocatore potrebbe essere un ritorno in quanto, con la maglia del club ligure, ha messo realizzato 5 gol in 55 tra il 2018 e il 2021.

