Sudtirol, UFFICIALE: Masiello rinnova fino al 2025

Continua l’avventura di Andrea Masiello al Sudtirol, dove è arrivato nel 2022, e andrà avanti ancora per un altro anno. Il club altoatesino ha infatti annunciato il rinnovo del suo contratto:

“FC Südtirol è lieto di comunicare il prolungamento del contratto di Andrea Masiello. Il precedente accordo sarebbe scaduto al termine della corrente stagione, ovvero il 30 giugno 2024. Il difensore, 38 anni, ha firmato un rinnovo annuale, con nuova scadenza fissata al 30 giugno 2025. Andrea Masiello, nato a Viareggio il 5 febbraio 1986, 184 centimetri, difensore centrale di piede destri dalla grande esperienza e dalla lunga carriera, che lo ha portato tra l’altro a calcare i campi della Champions League con l’Atalanta, con cui ha giocato nove stagioni di fila, è approdato in biancorosso nell’estate del 2022 dopo una stagione e mezza con il Genoa in A, serie in cui ha giocato ben 287 gare con 12 reti e 6 assist. In B 179 partire con 3 reti e 4 assist, di cui 67 gare con 2 reti e un assist nelle due stagioni consecutive in maglia biancorossa”.