Tutti pazzi per l’ex Palermo Felici. Adesso costa 3 milioni, lo segue anche il Como

L’edizione odierna di “Brescia Oggi” si sofferma su Mattia Felici, l’ex rosanero che in questa stagione appena conclusa si è messo in mostra con la maglia della Feralpisalò, attirando l’interesse di molti club.

Durante l’ultimo allenamento stagionale della Feralpisalò, i supporter della Vecchia Guardia hanno premiato l’attaccante Mattia Felici come miglior giocatore della stagione 2023/24. Questo riconoscimento è frutto dei voti espressi dai tifosi al termine di ogni partita. Felici ha ottenuto il maggior numero di consensi, superando il portiere Pizzignacco e Balestrero (a pari merito), Bergonzi e Letizia.

Mattia Felici, ala di 23 anni originaria di Roma, ha registrato quattro gol e cinque assist durante la stagione. Questi risultati lo hanno reso un giocatore di spicco e un importante asset di mercato per la Feralpisalò. A gennaio, il Como aveva presentato un’offerta di 2,5 milioni di euro per Felici, ma il presidente Giuseppe Pasini ha deciso di trattenerlo, convinto che il suo valore sarebbe aumentato. Attualmente, il valore del giocatore è stimato intorno ai 3 milioni di euro.

Il Como, appartenente ai fratelli indonesiani Hartono, è il gruppo più solido e ricco nel calcio italiano. Dopo aver rinforzato la rosa con l’acquisto del brasiliano Gabriel Strefezza, resta da vedere se cercheranno ancora Felici in caso di promozione in Serie A, o se si orienteranno verso un giocatore più esperto. Nel frattempo, altre squadre come Empoli e Lecce hanno mostrato interesse per Felici, specialmente perché entrambe tendono a lanciare giovani promesse.

Felici ha già vestito la maglia del Lecce, portato dal tecnico Fabio Liverani che lo aveva scoperto. Successivamente, al Palermo, ha conquistato due promozioni: dalla Serie D alla Serie C con Rosario Pergolizzi e dalla Serie C alla Serie B con Silvio Baldini. L’anno scorso, Felici ha giocato un ruolo cruciale nella salvezza della Triestina, contribuendo a mantenere la categoria. Nel campionato appena concluso, ha continuato a distinguersi, seminando scompiglio tra le difese avversarie con 4 gol e 5 assist. Felici rappresenta un elemento di grande valore e prospettiva, e il suo futuro sarà sicuramente al centro dell’attenzione nel prossimo mercato estivo.