Giuntoli, che colpo dalla Ligue 1: finalmente arriva a Torino | La Juve lo ha convinto a tornare in Serie A

Giuntoli prova il colpo dalla Ligue 1: il primo mattone per costruire la nuova Juventus. Finalmente ritorna in Serie A.

La Juventus inizia già a costruire il suo futuro. Conquistata aritmeticamente la qualificazione in Champions League in Campionato, i bianconeri possono adesso guardare agli ultimi giorni della stagione preparando la finale di Coppa Italia, dopodiché la testa del club sarà tutta sul mercato, sulle nuove scelte.

A dirigere l’orchestra sarà Cristiano Giuntoli, che avrà l’ultima parola sia sui nuovi arrivati sia su chi dovrà andare via, allenatore compreso. La sensazione è che sarà l’ex Napoli a decidere l’addio di Allegri, che pare ormai inevitabile anche in caso di vittoria della Coppa Italia, e i nuovi acquisti. Insomma, come modellare la Juventus 2024/2025.

Tutti i reparti verranno messi in discussione, nessuno escluso, e come filtra dall’ambiente della Continassa, non ci sono giocatori che non si possono sacrificare sul marcato. Uno degli obiettivi per portare la Juventus di nuovo a competere in Italia e in Europa, sembra essere stato individuato in Ligue1.

Juve, i nuovi obiettivi per l’estate: occhi sulla Ligue1

La Juventus dovrà guardare al mercato con un occhio al bilancio. Lo sa bene Giuntoli, che come comunicato dai vertici societari dovrà per quanto possibile autofinanziare il mercato in entrata. Uno degli obiettivi di questa primavera potrebbe riguardare la porta della Juventus, al momento coperta da Perin e Szczesny, ma con idee anche per alcuni sostituti.

Il polacco infatti, leader dello spogliatoio, potrebbe il prossimo anno avere bisogno di un sostituto visto il contratto in scadenza nel 2025. Il sogno, per la Juventus, oltre all’interessamento per Di Gregorio che ha appena concluso un’ottima stagione, è Gianluigi Donnarumma.

Donnarumma-Juve: in estate potrebbe partire l’assalto

Premiato nelle scorse ore come miglior portiere della Ligue1, Donnarumma si avvia verso il quarto anno a Parigi. Tre campionati vinti, una semifinale di Champions, ma tanta nostalgia di casa. In Francia trapelano trattative per il rinnovo, ma queste non sarebbero ancora iniziate. Il contratto dell’ex Milan è in scadenza nel 2026 e al momento percepisce circa 7,5 milioni di euro a stagione.

La Juventus, per sostituire Szczesny, potrebbe puntare sul vecchio pallino che nel 2021 fu un passo da Torino. Qualora la trattativa per il rinnovo del numero 1 della nazionale, che gradirebbe molto la destinazione, dovesse arenarsi, potrebbe partire l’assalto già in questa sessione di mercato.