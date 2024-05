Mal di pancia Juve, Marotta ne approfitta: non rinnovare e vieni da noi | Rubata la stella bianconera

La Juventus deve far fronte a un altro campione con il mal di pancia. Sconfitta e delusione: adesso ci prova l’Inter

Dopo il pareggio deludente contro la Salernitana la Juventus, grazie al gol su corner al minuto 92 e alla vittoria dell’Atalanta, è riuscita a conquistare l’accesso in Champions League. Non senza polemiche, rimpianti e fischi allo Stadium di Torino. La squadra sembra ormai spenta e Allegri sul piede di partenza.

Insieme al tecnico, che dovrà comunque condurre in porto una finale contro l’Atalanta, di Coppa Italia mercoledì, altri calciatori sono in procinto di lasciare la Continassa. Tra conferme e addii, rinnovi di contratto e scadenze, la Juventus si prepara a una vera e propria rivoluzione. Anche tra qualche big della rosa.

Juve, un altro veterano in scadenza: “Deciderò dopo la Coppa Italia”

Un finale di stagione amaro che potrebbe però regalare una ultima soddisfazione con la finale di Coppa Italia. Dopo sarà il momento di tirare le somme. Uno dei calciatori in bilico è Adrien Rabiot, che nel post partita di Juve-Salernitana ha affermato: “Il mio futuro si vedrà dopo la Coppa Italia. Nel calcio bisogna parlare, ci sono delle cose da dire. Sono fiero di giocare qui e di essere anche capitano oggi di una squadra con tanti giovani“.

Il francese non ha certo avuto peli sulla lingua. Parole che sembrano quasi di addio, e che lo allontanano in qualche modo dalla Continassa. In effetti il suo contratto è in scadenza, e i dialoghi per un rinnovo sembrano ancora non essere cominciati. Tante le big sull’ex campione del mondo, tra cui anche qualche “rivale“.

Juve, Rabiot a un passo dall’addio: le squadre interessate

Arrivato insieme a Ramsey nell’estate del 2019, Rabiot era riuscito a vincere anche uno scudetto prima di diventare l’unico portatore della croce a Torino. Dopo il quasi addio dello scorso anno però, la sua avventura a Torino sembra essere arrivata al capolinea.

Tra le squadre interessate al francese ci sono come sempre il Bayern Monaco, ma anche l’Inter. Nelle scorse settimane il nome di Rabiot era circolato negli ambienti nerazzurri, anche se non vi è mai stato alcun contatto con il francese da parte del club campione d’Italia. Un colpo per Marotta che vorrebbe dire sistemare il centrocampo a costo zero, ancora una volta, ma che farebbe sicuramente infuriare i tifosi delle Juventus, molto legati a Rabiot. In questo momento però ogni decisione sul suo futuro è rimandata a dopo la finale di mercoledì contro l’Atalanta.