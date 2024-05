Il Secolo: “Sampdoria a Palermo. Ci sarà anche Manfredi”

L’edizione odierna de “Il Secolo XIX” si sofferma sulla gara tra Sampdoria e Palermo e sulla presenza di Manfredi al Barbera.

Per il quarto di finale playoff contro la Sampdoria si va verso il “sold out” del Barbera: il numero di biglietti staccati aveva superato i 26.000, dei quali 12.000 ieri nel primo giorno della vendita libera con code segnalate ai botteghini del Barbera e lunghe attese online.

Considerando che ci sono ancora tre giorni a disposizione per acquistare i tagliandi, verosimilmente si supererà il record stagionale di 31.211 fatto registrare contro il Como. Ieri alle 18 è cominciata anche la prevendita dei biglietti del settore ospiti, riservata ai fidelizzati residenti in Liguria.

Al Mugnaini prosegue la preparazione in vista della sfida di Palermo, indubbio resta ancora Murru. Ieri visita di Matteo Manfredi, avvistato a pranzo a Bogliasco insieme al direttore marketing e commerciale Luca Donati e a un paio di ospiti, potenziali sponsor. Tutti insieme sono poi saliti al centro sportivo, insieme al presidente blucerchiato, per visitare la nuova palazzina degli spogliatoi, or- mai quasi a pieno regime. Manfredi dopodomani sarà presente anche a Palermo. Oggi previsto allenamento mattutino.