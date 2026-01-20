Mantova, UFFICIALE: Majer è un nuovo giocatore della Ternana

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 20, 2026

Si muove in uscita il mercato del Mantova. Attraverso un comunicato tramite i propri profili, il club biancorosso ha ufficializzato la cessione alla Ternana di Zan Majer. Il calciatore arriva in rossoverde a titolo temporaneo, con la formula del prestito con obbligo di riscatto.

Di seguito il comunicato del club:

“Mantova 1911 annuncia il trasferimento alla Ternana (Lega Pro), a titolo temporaneo con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni del centrocampista Žan Majer. Al calciatore, il nostro sincero “in bocca al lupo” per il proseguo della stagione e della carriera sportiva”

Ultimissime

Champions League: l’Inter cade a “San Siro” contro l’Arsenal, non va oltre il pari il Napoli a Copenhagen. I risultati finali

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 20, 2026

Pescara, Cangiano verso il ritorno in Serie C

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 20, 2026

Avellino, brutto infortunio per il portiere Marson

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 20, 2026

Champions League: a “San Siro” Inter sotto 2-1 contro l’Arsenal. Napoli avanti 1-0 sul Copenhagen dopo i primi 45. I risultati parziali

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 20, 2026

Mantova, UFFICIALE: Majer è un nuovo giocatore della Ternana

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 20, 2026