Mantova, UFFICIALE: Majer è un nuovo giocatore della Ternana
Si muove in uscita il mercato del Mantova. Attraverso un comunicato tramite i propri profili, il club biancorosso ha ufficializzato la cessione alla Ternana di Zan Majer. Il calciatore arriva in rossoverde a titolo temporaneo, con la formula del prestito con obbligo di riscatto.
Di seguito il comunicato del club:
“Mantova 1911 annuncia il trasferimento alla Ternana (Lega Pro), a titolo temporaneo con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni del centrocampista Žan Majer. Al calciatore, il nostro sincero “in bocca al lupo” per il proseguo della stagione e della carriera sportiva”