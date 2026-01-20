Champions League: a “San Siro” Inter sotto 2-1 contro l’Arsenal. Napoli avanti 1-0 sul Copenhagen dopo i primi 45. I risultati parziali
Si concludono i primi tempi dei match del martedi sera di Champions League. Termina la prima frazione di gioco in vantaggio il Napoli in casa del Copenhagen, che va al riposo sotto di un gol e in inferiorità numerica. Decide al momento l’incontro la rete al 39′ di Scott McTominay. Dopo i primi 45, va negli spogliatoi sotto 2-1 l’Inter nel match di “San Siro” contro l’Arsenal: gunners avanti grazie alla doppietta di Gabriel Jesus, per i nerazzurri tiene ancora vive le speranze la rete di Sucic al 18′. In vantaggio anche Real Madrid e Totthenham, mentre fermo sul risultato di parità il PSG in casa dello Sporting Lisbona. Di seguito i risultati parziali:
FC Copenhagen – Napoli 0–1
Inter – Arsenal 1–2
Olympiakos – Leverkusen 1–0
Real Madrid – Monaco 2–0
Sporting – PSG 0–0
Tottenham – Dortmund 2–0
Villarreal – Ajax 0–0