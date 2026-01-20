Avellino, brutto infortunio per il portiere Marson

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 20, 2026

Arrivano brutte notizie in casa Avellino. Attraverso una nota sul proprio sito ufficiale, il club campano ha comunicato l’infortunio dell’estremo difensore, Leonardo Marson. Il portiere ha accusato una lesione al menisco del ginocchio destro e sarà dunque costretto ad operarsi, con tempi di recupero che si prospettano lunghissimi.

Di seguito il comunicato ufficiale:

“L’U.S. Avellino 1912 comunica che, in seguito ad uno scontro di gioco in allenamento, il calciatore Leonardo Marson ha praticato esami strumentali che hanno evidenziato una lesione a manico di secchio del menisco interno destro. Tale diagnosi renderà necessario l’intervento chiururgico al quale il portiere biancoverde si sottoporrà nella giornata di domani”

