Pescara, Cangiano verso il ritorno in Serie C

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 20, 2026

È ormai alle battute finali l’avventura di Gianmarco Cangiano con la maglia del Pescara. Infatti, secondo quanto riportato da TuttoC.com, il classe 2001 è molto vicino al trasferimento al Foggia con la formula del prestito con diritto di riscatto.

L’esterno offensivo non è riuscito a trovare molto spazio in questa prima parte di stagione, collezionando appena 9 presenze con i delfini. Cangiano è dunque ad un passo da una nuova avventura nel campionato di Serie C.

