Champions League: l’Inter cade a “San Siro” contro l’Arsenal, non va oltre il pari il Napoli a Copenhagen. I risultati finali
Terminano qui i match del martedi sera di Champions League, ricchi di gol ed emozioni. Arriva un brutta sconfitta casalinga per l’Inter, battuta per 3-1 nel match contro l’Arsenal: per i gunners decidono l’incontro le due reti di Gabriel Jesus e quella nel finale di Gyokeres, serve a poco il gol dei nerazzurri firmato da Sucic.
Mentre, non va oltre il pari il Napoli in casa del Copenhagen, con i danesi in 10 uomini dal 35′ del primo tempo. Partenopei che vanno al riposo in vantaggio per 1-0, raggiunti al 72′ dal gol firmato da Larsson. Vincono anche Real Madrid e Tottenham, cade invece in casa dello Sporting Lisbona il Psg. Di seguito i risultati finali:
FC Copenhagen – Napoli 1–1 (39′ McTominay; 72′ Larsson)
Inter – Arsenal 1–3 (10′, 31′ Gabriel Jesus; 18′ Sucic; 84′ Gyokeres)
Olympiakos – Leverkusen 2–0 (2′ Costinha; 45+1′ Taremi)
Real Madrid – Monaco 6–1 (5′, 26′ Mbappe; 51′ Mastantuono; 55′ Kehere (A); 63′ Vinicius Junior; 72′ Teze; 80′ Bellingham)
Sporting – PSG 2–1 (74′, 90′ Suarez; 79′ Kvaratskhelia)
Tottenham – Dortmund 2–0 (14′ Romero; 37′ Solanke)
Villarreal – Ajax 1–2 (49′ Oluwaseyi; 61′ Gloukh; 90′ Edvardsen)