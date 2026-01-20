Lecco in lutto, è morto l’ex presidente Paolo Di Nunno

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 20, 2026

Il Lecco piange la scomparsa del suo ex presidente, Paolo Di Nunno, venuto a mancare all’età di 77 anni. L’ex patron aveva riportato i blucelesti in Serie B dopo 50 anni, avendo poi anche parecchi battibecchi con i tifosi nella stagione successiva.

In seguito alla retrocessione in Serie C, a giugno Di Nunno cedette il club alla famiglia Aliberti. Un presidente appassionato e vulcanico, a volte scomodo per via di alcune sue dichiarazioni senza peli sulla lingua. Di Nunno ad oggi era il presidente onorario della squadra della sua città, il Canosa, club che milita nel campionato di eccellenza, non abbandonando mai il calcio.

Questo il messaggio di cordoglio, con affetto e stima, del Canosa:

«Il Canosa Calcio 1948, nella persona del presidente Alessandro Di Nunno e della dirigenza tutta, profondamente addolorati, si stringono attorno alla famiglia Di Nunno per la scomparsa di Paolo, uomo, imprenditore ed ex numero uno di questa gloriosa società. Non dimenticheremo mai l’entusiasmo con cui, solo pochi mesi fa, aveva inteso sposare nuovamente la causa del Canosa Calcio nelle vesti di presidente onorario, seguendola a distanza senza mai perdersi un incontro di campionato»

