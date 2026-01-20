Sampdoria, stop per Esposito: lesione al retto femorale. Salta anche il Palermo
Alla luce delle tempistiche, il centrocampista non sarà disponibile per la sfida contro il Palermo, in programma il 10 febbraio
Brutte notizie per la Sampdoria e per Salvatore Esposito. Il centrocampista blucerchiato si è sottoposto a esami diagnostici dopo la gara contro l’Entella, effettuati in due momenti distinti a seguito di un fastidio accusato dal calciatore. Gli accertamenti hanno evidenziato una lesione muscolare tra il primo e il secondo grado all’inserzione distale del retto femorale della coscia destra.
Esposito, arrivato alla Sampdoria dallo Spezia nel corso del mercato di gennaio, ha già iniziato il percorso terapeutico. I tempi di recupero stimati sono compresi tra i 30 e i 40 giorni, con uno stop che lo costringerà a saltare almeno cinque partite di campionato. Le sue condizioni verranno monitorate quotidianamente dallo staff medico blucerchiato.