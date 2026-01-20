Sampdoria, stop per Esposito: lesione al retto femorale. Salta anche il Palermo

Brutte notizie per la Sampdoria e per Salvatore Esposito. Il centrocampista blucerchiato si è sottoposto a esami diagnostici dopo la gara contro l’Entella, effettuati in due momenti distinti a seguito di un fastidio accusato dal calciatore. Gli accertamenti hanno evidenziato una lesione muscolare tra il primo e il secondo grado all’inserzione distale del retto femorale della coscia destra.

Esposito, arrivato alla Sampdoria dallo Spezia nel corso del mercato di gennaio, ha già iniziato il percorso terapeutico. I tempi di recupero stimati sono compresi tra i 30 e i 40 giorni, con uno stop che lo costringerà a saltare almeno cinque partite di campionato. Le sue condizioni verranno monitorate quotidianamente dallo staff medico blucerchiato.