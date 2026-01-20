Spezia, Gazzoli fa il punto: «Prestazione importante a Palermo. Sul mercato faremo valutazioni»

L’amministratore delegato dello Spezia, Andrea Gazzoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Picco, programma in onda su RLV – La Radio a Colori, per analizzare il momento del club ligure dopo la sconfitta contro il Palermo, soffermandosi su campionato, calciomercato e prospettive infrastrutturali.

Secondo quanto spiegato da Gazzoli a Radio Picco su RLV – La Radio a Colori, il percorso intrapreso dallo Spezia resta coerente con le analisi fatte internamente: «C’erano alcuni obiettivi dopo le valutazioni iniziali per capire cosa migliorare nella squadra. I risultati non erano soddisfacenti e abbiamo seguito una linea che stiamo portando avanti. Siamo contenti di quanto fatto, ci sono ancora quindici giorni di mercato e valuteremo le opportunità».

L’AD aquilotto ha confermato che il mercato resterà dinamico: «Ci saranno entrate e uscite, è normale. Non è facile fare previsioni: prima rinforziamo la rosa e poi faremo le valutazioni definitive», ha ribadito Andrea Gazzoli ai microfoni di RLV – La Radio a Colori.

Spazio anche al calendario e agli scontri diretti, con un riferimento esplicito alla gara del Renzo Barbera: «Le partite vanno affrontate una alla volta, gli scontri diretti pesano. Quella di Palermo è stata una prestazione importante e avrebbe meritato punti», ha sottolineato ancora Gazzoli, riconoscendo i segnali positivi mostrati dalla squadra nonostante il ko.

Sulla proprietà e sulla gestione societaria, l’AD ha parlato di continuità e visione: «C’è una presenza costante, grande voglia, rispetto e senso di appartenenza. Il percorso intrapreso punta a una stabilità importante e a un progetto di qualità. I risultati serviranno per compiere i prossimi passi».

Ampio passaggio anche sul tema infrastrutture, con particolare attenzione al centro sportivo di Follo: «Da dieci anni utilizziamo i campi comunali, che in inverno soffrono. L’idea è migliorare: il primo step sarà ampliare la superficie erbosa. I passaggi decisivi arriveranno in primavera». Un miglioramento che, come spiegato da Andrea Gazzoli su RLV – La Radio a Colori, avrebbe un impatto diretto sulla qualità del lavoro quotidiano della squadra.

Infine, sul progetto di viabilità in Viale Fieschi, l’AD ha confermato che l’iter è vicino a una fase operativa: «Il progetto è in prossimità di presentazione ed è legato alla concessione dello stadio. Con l’Amministrazione comunale c’è collaborazione: la nuova cabina elettrica sarà presto funzionante e la struttura sta migliorando passo dopo passo».