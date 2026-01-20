Palermo verso il Modena: seduta pomeridiana a Torretta

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 20, 2026

Allenamento pomeridiano oggi a Torretta per il Palermo guidato da Filippo Inzaghi.

I rosanero, dopo una fase iniziale di riscaldamento, hanno svolto una partita 10 contro 10. Successivamente, i calciatori impegnati nella gara contro lo Spezia hanno effettuato un lavoro aerobico, mentre il resto del gruppo ha svolto small sided games 6 contro 6.

La preparazione prosegue in vista della trasferta di Modena, con lo staff tecnico che continua a gestire i carichi di lavoro in base agli impegni ravvicinati.

