Modena verso il Palermo. Domani allenamento aperto ai tifosi

È iniziata ieri la preparazione del Modena in vista della sfida interna contro il Palermo. I gialloblù hanno ripreso il lavoro agli ordini di Andrea Sottil, dando ufficialmente il via alla settimana che porterà al match del Braglia.

Nella giornata di mercoledì 21 gennaio è in programma una doppia seduta di allenamento allo stadio Zelocchi. In particolare, l’allenamento del pomeriggio sarà a porte aperte per tifosi e rappresentanti dei media.

L’accesso è previsto da Viale Monte Kosica a partire dalle ore 15:20, un’occasione per i sostenitori canarini di seguire da vicino la squadra alla vigilia di una gara importante contro una delle formazioni più in forma del campionato.

Il Modena prosegue così la preparazione verso un appuntamento chiave del calendario, con l’obiettivo di arrivare nelle migliori condizioni alla sfida con i rosanero.