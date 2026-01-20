Palermo Futsal Club, terzo ko di fila: testa all’Agrigento Futsal

Battuta d’arresto al Tocha Stadium dopo due vittorie consecutive per il Palermo Futsal Club. I rosanero cadono sotto i colpi di un ottimo Atletico Monreale, decisamente più cinico e più in partita rispetto ai padroni di casa. Per il Palermo vanno in gol Nicchia, Lucchese, Gennaro e Sujon, autore di una doppietta.

Primo tempo

La gara si sblocca subito, con i rosanero costretti a chiudersi dietro alle avanzate degli avversari. L’Atletico Monreale parte meglio, ma sono i rosanero a passare in vantaggio con Nicchia: il piccolo numero 17 continua il suo momento d’oro in zona gol.

La risposta dei biancorossi non tarda ad arrivare: due reti in appena 30 secondi. Prima Passannanti e poi Sgarlata trafiggono Sammartino. Il Palermo non ci sta e ribalta nuovamente il risultato grazie alle reti di Lucchese, ben servito da Louati, e di Sujon, imbeccato da Chinnici in contropiede.

Il Palermo sembra avere il controllo della gara, ma arriva l’ennesimo ribaltamento di fronte: Passannanti, Prestigiacomo (su tiro libero) e Affaticato firmano l’allungo dell’Atletico Monreale, con Sujon che accorcia le distanze nel finale di frazione.

Secondo tempo

La ripresa si apre con il ritorno al gol di Gennaro, abile a sfruttare il duello vinto con Prestigiacomo e a neutralizzare Virruso. Il Palermo attacca con un super Chinnici, ma Louati e Gennaro non riescono a confezionare la rete del possibile pareggio, concedendo il contropiede agli ospiti.

Martines non se lo fa ripetere due volte e spedisce la palla in rete, ben appostato sul secondo palo. I rosanero provano il tutto per tutto, ma i Colchoneros si dimostrano ancora più cinici, allungando ulteriormente con Sgarlata e Passannanti, fino alla rete finale di Virruso dalla propria porta per il definitivo 5-9.

Prossimo appuntamento

Nuova sconfitta per il Palermo Futsal Club, che viene superato in classifica dai biancorossi di mister Sciortino. Terzo ko consecutivo per un Palermo che subisce molto e crea poco. Prossimo appuntamento sabato 24 gennaio alle ore 17:00 contro l’Agrigento Futsal.

Under 19

Battuta d’arresto anche per la selezione giovanile. Dopo quattro vittorie consecutive si ferma la squadra dei mister Lopes e Sujon, sconfitta dal Real Sports in un match che complica la situazione di classifica, facendo perdere slancio nella corsa alle prime tre posizioni. Prossimo incontro in programma mercoledì 21 gennaio alle ore 18:45 contro il Pioppo Futsal.