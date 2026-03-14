Mantova, Modesto dopo il pari con l’Empoli: «Teniamoci strettissimo questo punto»

Al termine del pareggio contro l’Empoli, l’allenatore del Mantova Francesco Modesto ha analizzato la prestazione dei suoi in conferenza stampa, evidenziando gli aspetti positivi della gara ma anche ciò che non ha funzionato nella ripresa.

Il tecnico biancorosso ha sottolineato in particolare l’ottimo approccio della squadra: «Abbiamo fatto un grande primo tempo, avremmo anche potuto chiudere la gara. Poi nel secondo tempo sono venuti fuori loro grazie a calciatori di grande livello, e su due occasioni abbiamo preso questi gol».





Modesto ha comunque apprezzato l’atteggiamento mostrato dalla sua squadra nel corso della partita: «L’atteggiamento dei ragazzi mi è comunque piaciuto, anche se ci siamo abbassati un po’ troppo. In qualche frangente siamo stati un po’ frettolosi».

Nonostante qualche rammarico, l’allenatore del Mantova guarda con fiducia al punto conquistato e al prossimo impegno: «Ma in generale ci teniamo stretti questo punto, ora pensiamo a recuperare e alla prossima partita con il Cesena».

Infine, Modesto ha voluto ringraziare anche il sostegno dei tifosi: «Da quando sono arrivato c’è sempre stata la spinta del pubblico, sia in casa che fuori. Sappiamo che dovremo lottare fino alla fine con tutte le nostre forze».