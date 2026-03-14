Mantova, Modesto dopo il pari con l’Empoli: «Teniamoci strettissimo questo punto»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 14, 2026
PALERMO MANTOVA MODESTO

Al termine del pareggio contro l’Empoli, l’allenatore del Mantova Francesco Modesto ha analizzato la prestazione dei suoi in conferenza stampa, evidenziando gli aspetti positivi della gara ma anche ciò che non ha funzionato nella ripresa.

Il tecnico biancorosso ha sottolineato in particolare l’ottimo approccio della squadra: «Abbiamo fatto un grande primo tempo, avremmo anche potuto chiudere la gara. Poi nel secondo tempo sono venuti fuori loro grazie a calciatori di grande livello, e su due occasioni abbiamo preso questi gol».


Modesto ha comunque apprezzato l’atteggiamento mostrato dalla sua squadra nel corso della partita: «L’atteggiamento dei ragazzi mi è comunque piaciuto, anche se ci siamo abbassati un po’ troppo. In qualche frangente siamo stati un po’ frettolosi».

Nonostante qualche rammarico, l’allenatore del Mantova guarda con fiducia al punto conquistato e al prossimo impegno: «Ma in generale ci teniamo stretti questo punto, ora pensiamo a recuperare e alla prossima partita con il Cesena».

Infine, Modesto ha voluto ringraziare anche il sostegno dei tifosi: «Da quando sono arrivato c’è sempre stata la spinta del pubblico, sia in casa che fuori. Sappiamo che dovremo lottare fino alla fine con tutte le nostre forze».

Altre notizie

file2 - 2026-03-14T202355.233

Serie B: pari senza reti nel primo tempo tra Sampdoria e Venezia

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 14, 2026
palermo bari serie b 2-0 (6) caserta

Empoli, Caserta dopo il 2-2 con il Mantova: «Serve più cattiveria»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 14, 2026
aquilani catanzaro

Catanzaro, Aquilani dopo il successo a Padova: «Tre punti meritati»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 14, 2026
palermo padova 1-0 (44) andreoletti

Padova, Andreoletti dopo il ko col Catanzaro: «La B ci insegna che puoi fare punti e perdere punti con tutti.»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 14, 2026
longo conferenza bari

Longo esalta il Bari dopo il 4-1 con la Reggiana: «È la nostra prestazione migliore»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 14, 2026
56ce407d-fa69-4e8d-a814-4327a9520424

Monza, Bianco esulta dopo il 3-0 al Palermo: «Sono convinto che non c’è stata partita»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 14, 2026
palermo frosinone 0-0 (93) alvini

Frosinone, Alvini dopo il pari a Cesena: «Non creiamo negatività, stiamo lottando per la Serie A»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 14, 2026
file3 - 2026-03-14T194608.652

Tutino-Avellino, l’agente Giuffredi fa ricorso al CONI per il trasferimento

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 14, 2026
file2 - 2026-03-14T194055.194

Juve Stabia-Carrarese 1-1, Abate: «La classifica ci sorride, andiamo avanti con positività»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 14, 2026
file1 - 2026-03-14T193152.767

Cesena, sorpresa in panchina: Sky Sport rilancia il nome di Ashley Cole

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 14, 2026
IMG-20260314-WA0217

Juve Stabia-Carrarese 1-1, Mosti: «Ora raccogliamo le energie per dare il massimo a Palermo»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 14, 2026
d177f023-ff55-4afa-8bb6-188a335f80cf

Serie B, il Palermo resta quarto: Monza aggancia il Venezia in vetta. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 14, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

file2 - 2026-03-14T202355.233

Serie B: pari senza reti nel primo tempo tra Sampdoria e Venezia

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 14, 2026
Palermo Mantova Inzaghi

Palermo, Inzaghi dopo il ko di Monza: «La nostra migliore partita. Se giochiamo così vinceremo»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 14, 2026
palermo bari serie b 2-0 (6) caserta

Empoli, Caserta dopo il 2-2 con il Mantova: «Serve più cattiveria»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 14, 2026
aquilani catanzaro

Catanzaro, Aquilani dopo il successo a Padova: «Tre punti meritati»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 14, 2026
palermo padova 1-0 (44) andreoletti

Padova, Andreoletti dopo il ko col Catanzaro: «La B ci insegna che puoi fare punti e perdere punti con tutti.»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 14, 2026