Frosinone, Alvini dopo il pari a Cesena: «Non creiamo negatività, stiamo lottando per la Serie A»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 14, 2026
palermo frosinone 0-0 (93) alvini

 

Dopo il pareggio per 2-2 sul campo del Cesena, l’allenatore del Frosinone Massimiliano Alvini ha analizzato la gara in conferenza stampa, soffermandosi sugli episodi del match e sul momento della squadra.

Il tecnico ha sottolineato le difficoltà della partita contro un avversario insidioso: «La partita è stata complicata, abbiamo affrontato una squadra che ti può mettere in difficoltà. C’è un altro errore lì sul gol, non quello di Fiori, è una lettura che non condivido. Abbiamo cercato di far giocare chi sta bene. Kvernadze e Koutsoupias sono forti, erano stati fermi, poi sono entrati Gelli e Fiori. Abbiamo concesso delle occasioni importanti e commesso degli errori, vincevamo due volte e forse lì sta il rammarico. Non andrei a trovare la critica su chi ha giocato, la partita va analizzata con più ampia visione».


Alvini ha poi evidenziato come la sua squadra abbia avuto l’occasione di chiudere il match: «Sul 2-1 abbiamo avuto due palle gol per andare 3-1. Lì c’è da analizzare qualcosa sicuramente».

Nonostante il rammarico per il risultato, l’allenatore dei ciociari ha invitato a mantenere fiducia nel percorso della squadra: «Non sarei così negativo, così tossico a creare una situazione di negatività verso una squadra che nelle ultime 22 partite ha perso una volta. Siamo lì a lottare per la Serie A, sarei più positivo, fiducioso, entusiasta di aver visto una squadra che è venuto qui a giocarsela con questo spirito».

Infine, Alvini ha risposto anche a una domanda sull’esclusione di Marchizza: «Sono scelte, sulle scelte non si discute. Siamo 29 calciatori, su quello non ci rientra niente. Siamo tanti, sono scelte dell’allenatore, stop. Abbiamo fatto fatica nei loro inserimenti, in alcune situazioni di non possesso. Di solito siamo più aggressivi e lì abbiamo perso troppo l’uomo. Il rammarico sta lì, ma solo questo. Non ho alcun altro rammarico per quello che la squadra ha fatto».

Altre notizie

file2 - 2026-03-14T202355.233

Serie B: pari senza reti nel primo tempo tra Sampdoria e Venezia

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 14, 2026
palermo bari serie b 2-0 (6) caserta

Empoli, Caserta dopo il 2-2 con il Mantova: «Serve più cattiveria»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 14, 2026
aquilani catanzaro

Catanzaro, Aquilani dopo il successo a Padova: «Tre punti meritati»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 14, 2026
palermo padova 1-0 (44) andreoletti

Padova, Andreoletti dopo il ko col Catanzaro: «La B ci insegna che puoi fare punti e perdere punti con tutti.»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 14, 2026
longo conferenza bari

Longo esalta il Bari dopo il 4-1 con la Reggiana: «È la nostra prestazione migliore»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 14, 2026
56ce407d-fa69-4e8d-a814-4327a9520424

Monza, Bianco esulta dopo il 3-0 al Palermo: «Sono convinto che non c’è stata partita»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 14, 2026
PALERMO MANTOVA MODESTO

Mantova, Modesto dopo il pari con l’Empoli: «Teniamoci strettissimo questo punto»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 14, 2026
file3 - 2026-03-14T194608.652

Tutino-Avellino, l’agente Giuffredi fa ricorso al CONI per il trasferimento

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 14, 2026
file2 - 2026-03-14T194055.194

Juve Stabia-Carrarese 1-1, Abate: «La classifica ci sorride, andiamo avanti con positività»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 14, 2026
file1 - 2026-03-14T193152.767

Cesena, sorpresa in panchina: Sky Sport rilancia il nome di Ashley Cole

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 14, 2026
IMG-20260314-WA0217

Juve Stabia-Carrarese 1-1, Mosti: «Ora raccogliamo le energie per dare il massimo a Palermo»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 14, 2026
d177f023-ff55-4afa-8bb6-188a335f80cf

Serie B, il Palermo resta quarto: Monza aggancia il Venezia in vetta. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 14, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

file2 - 2026-03-14T202355.233

Serie B: pari senza reti nel primo tempo tra Sampdoria e Venezia

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 14, 2026
Palermo Mantova Inzaghi

Palermo, Inzaghi dopo il ko di Monza: «La nostra migliore partita. Se giochiamo così vinceremo»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 14, 2026
palermo bari serie b 2-0 (6) caserta

Empoli, Caserta dopo il 2-2 con il Mantova: «Serve più cattiveria»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 14, 2026
aquilani catanzaro

Catanzaro, Aquilani dopo il successo a Padova: «Tre punti meritati»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 14, 2026
palermo padova 1-0 (44) andreoletti

Padova, Andreoletti dopo il ko col Catanzaro: «La B ci insegna che puoi fare punti e perdere punti con tutti.»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 14, 2026