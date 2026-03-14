Tutino-Avellino, l’agente Giuffredi fa ricorso al CONI per il trasferimento

Si apre un nuovo capitolo nella vicenda legata al trasferimento di Gennaro Tutino all’Avellino. L’agente dell’attaccante, Mario Giuffredi, ha infatti presentato ricorso al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) in merito all’operazione che ha portato il giocatore dalla Sampdoria al club irpino.

La notizia, riportata dal portale ClubDoria46, riaccende una vicenda che negli anni ha già coinvolto più volte l’attaccante campano. Al centro della questione ci sarebbero alcune presunte commissioni legate al trasferimento del calciatore che, secondo il procuratore, non sarebbero state corrisposte. Per questo motivo Giuffredi ha deciso di rivolgersi agli organi competenti del CONI per far valere le proprie ragioni. La disputa riguarda l’operazione di mercato che ha portato Tutino a vestire la maglia dell’Avellino dopo la sua esperienza alla Sampdoria.





Una vicenda già vista

Non è la prima volta che il procuratore intraprende un’azione simile per il proprio assistito. In passato, infatti, Giuffredi aveva già presentato ricorsi analoghi relativi ad altri trasferimenti dell’attaccante.

Il primo caso riguardava il passaggio al Cosenza, mentre successivamente una situazione simile si era verificata proprio con la Sampdoria. Anche in quelle circostanze il nodo della questione era legato a presunte commissioni relative alle operazioni di mercato.

Attesa per gli sviluppi

Ora la questione passa nelle mani degli organi competenti del CONI, che dovranno esaminare il ricorso e valutare la posizione delle parti coinvolte.

Nel frattempo la vicenda aggiunge un nuovo capitolo alla storia professionale di Tutino, con possibili sviluppi nelle prossime settimane.