Serie A: il Napoli vince in rimonta sul Lecce, al Maradona finisce 2-1. La classifica aggiornata

Il Napoli conquista una vittoria sofferta ma importante contro il Lecce, imponendosi per 2-1 al termine di una partita combattuta e ricca di episodi.
La gara si mette subito in salita per i padroni di casa: al 3° minuto il Lecce passa in vantaggio con Jamil Siebert, che sugli sviluppi di un calcio d’angolo svetta più in alto di tutti e di testa batte Alex Meret portando i salentini sullo 0-1.
Il Napoli reagisce gestendo a lungo il possesso palla e cercando spazi nella difesa avversaria, ma nel primo tempo fatica a trovare la conclusione decisiva. Gli uomini di Antonio Conte mantengono il controllo del gioco ma devono attendere la ripresa per riequilibrare il risultato.
Al 47° arriva il pareggio: Rasmus Hojlund riceve un ottimo passaggio in area e conclude con un rasoterra preciso che supera Wladimiro Falcone per l’1-1. Il Napoli prende fiducia e aumenta la pressione offensiva.
Il momento decisivo arriva al 67°. Dopo un calcio d’angolo battuto da Kevin De Bruyne, la palla resta in area e Matteo Politano è il più rapido ad avventarsi sul rimbalzo, segnando il gol del definitivo 2-1 con un tiro rasoterra.
Nel finale il Lecce prova a reagire, mantenendo il possesso e cercando il varco giusto, ma la difesa del Napoli regge fino al fischio finale. Dopo cinque minuti di recupero l’arbitro Rosario Abisso chiude la gara.
Il Napoli porta così a casa tre punti preziosi grazie alla rimonta, mentre il Lecce esce dal campo con il rammarico per non aver difeso il vantaggio iniziale.