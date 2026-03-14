Serie A: il Napoli vince in rimonta sul Lecce, al Maradona finisce 2-1. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 14, 2026
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Il Napoli conquista una vittoria sofferta ma importante contro il Lecce, imponendosi per 2-1 al termine di una partita combattuta e ricca di episodi.

La gara si mette subito in salita per i padroni di casa: al 3° minuto il Lecce passa in vantaggio con Jamil Siebert, che sugli sviluppi di un calcio d’angolo svetta più in alto di tutti e di testa batte Alex Meret portando i salentini sullo 0-1.

Il Napoli reagisce gestendo a lungo il possesso palla e cercando spazi nella difesa avversaria, ma nel primo tempo fatica a trovare la conclusione decisiva. Gli uomini di Antonio Conte mantengono il controllo del gioco ma devono attendere la ripresa per riequilibrare il risultato.


Al 47° arriva il pareggio: Rasmus Hojlund riceve un ottimo passaggio in area e conclude con un rasoterra preciso che supera Wladimiro Falcone per l’1-1. Il Napoli prende fiducia e aumenta la pressione offensiva.

Il momento decisivo arriva al 67°. Dopo un calcio d’angolo battuto da Kevin De Bruyne, la palla resta in area e Matteo Politano è il più rapido ad avventarsi sul rimbalzo, segnando il gol del definitivo 2-1 con un tiro rasoterra.

Nel finale il Lecce prova a reagire, mantenendo il possesso e cercando il varco giusto, ma la difesa del Napoli regge fino al fischio finale. Dopo cinque minuti di recupero l’arbitro Rosario Abisso chiude la gara.

Il Napoli porta così a casa tre punti preziosi grazie alla rimonta, mentre il Lecce esce dal campo con il rammarico per non aver difeso il vantaggio iniziale.

La classifica aggiornata

  • Inter — 68 punti

  • Milan — 60 punti

  • Napoli — 59 punti

  • Como — 51 punti

  • Roma — 51 punti

  • Juventus — 50 punti

  • Atalanta — 47 punti

  • Bologna — 39 punti

  • Sassuolo — 38 punti

  • Lazio — 37 punti

  • Udinese — 36 punti

  • Parma — 34 punti

  • Torino — 33 punti

  • Genoa — 30 punti

  • Cagliari — 30 punti

  • Lecce — 27 punti

  • Fiorentina — 25 punti

  • Cremonese — 24 punti

  • Verona — 18 punti

  • Pisa — 15 punti

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