Monza, Bianco esulta dopo il 3-0 al Palermo: «Sono convinto che non c’è stata partita»

Il Monza supera 3-0 il Palermo nello scontro diretto della 30ª giornata di Serie B e nel post-partita il tecnico brianzolo Paolo Bianco analizza la prestazione della sua squadra, sottolineando la reazione dopo il ko di La Spezia e il peso della vittoria nello scontro diretto.

Sulla gara, l’allenatore del Monza ha spiegato: «Questa squadra in tutto il campionato ha dimostrato di reagire e riprendersi. Lo ha fatto anche oggi dopo il ko di Spezia. Sono convinto che non c’è stata partita. Come all’andata nessuno è stato sotto tono, altrimenti non vinci 3-0 col Palermo. È stata una gara giusta contro una squadra forte».





Bianco invita però a mantenere equilibrio nella lettura della classifica: «Non penso che questa partita determinerà la stagione. Mancano ancora otto partite, ci sono 24 punti a disposizione. Lo dicevo prima e lo confermo adesso. Oggi abbiamo dimostrato che questa squadra può fare quello che vuole. Come all’andata nessuno è stato sottotono, altrimenti non vinci 3-0 contro il Palermo. Non dobbiamo perdere la nostra identità, ma essere bravi ad adattarci alle difficoltà delle prossime gare».

Il tecnico brianzolo si è soffermato anche sulle prestazioni dei singoli. «Patrick è “schizzato”. Ha un’energia contagiosa e trascina la squadra. Ha fatto di tutto per mettere in difficoltà gli avversari. È ovunque e avere un giocatore così per noi è fondamentale».

Poi su Hernani: «L’ho tolto per il giallo, non potevamo permetterci di finire la gara in inferiorità».

Su Ciurria: «Preferisce giocare a destra. Oggi abbiamo mandato in gol altri giocatori, forse è un record con 18 marcatori».

Parole importanti anche per Bakoune: «Sta facendo passi da gigante. In allenamento mi dà sempre segnali positivi. È un ragazzo completo: corsa, struttura e qualità».

Infine sui giovani: «È bello vedere ragazzi che crescono come Lucchesi, Delli Carri e Colombo. Mi dispiace sempre per chi si impegna ma resta in panchina. Petagna? È un ragazzo speciale».

Bianco ha poi commentato il sostegno del pubblico brianzolo: «I nostri tifosi sono stati spettacolari. Abbiamo giocato in casa e si è sentito. Sono stati belli e rumorosi, li ho sentiti in ogni momento».

Un passaggio anche sugli avversari: «Il Palermo è una squadra forte e ben organizzata. Siamo stati bravi a restare in gara fino alla fine. Non è un caso vincere 3-0 sia all’andata che al ritorno».

Infine uno sguardo alla prossima gara contro la Reggiana nel turno infrasettimanale: «Turnover? È un’altra partita importante. Dobbiamo confermare quello che abbiamo fatto. In questo momento non ho ancora in mente una formazione. Domani vedremo come preparare la gara di martedì. Oggi il campo era davvero pesante, poi capiremo come partire».