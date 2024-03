La Primavera rosa in casa dell’Entella

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sulla Primavera rosanero che oggi giocherà in casa dell’Entella.

La Primavera del Palermo vola in Liguria e oggi alle 11.30 sfida la Virtus Entella. Una gara complicata per i rosanero che questa mattina affronteranno una squadra che si trova al quarto posto in classifica, a differenza del Palermo che oggi occupa l’ottava posizione.

I ragazzi del tecnico Di Benedetto, tuttavia, stanno vivendo un ottimo stato di forma come testimoniano i tre risultati utili consecutivi (un pareggio e due vittorie, l’ultima di misura 1-0 la settimana scorsa a Crotone) mentre i liguri arrivano dalla sconfitta di Salerno.

L’undici di Di Benedetto, dunque dovrà fare attenzione, considerato che i padroni di casa faranno di tutto per tornare alla vittoria, ma fra i «baby» rosa c’è ottimismo. Palermo e Entella Primavera si sono scontrati quattro volte in passato con i rosanero che hanno vinto soltanto nel 2016 e hanno poi perso le tre altre gare contro i liguri.