Palermo-Venezia. In 27 mila a tifare, alla fine delusione

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sulla gara persa dal Palermo contro il Venezia.

Un amore che non finisce mai. Il popolo del Renzo Barbera risponde ancora una volta presente, nonostante un inizio di settimana in cui la prevendita dei tagliandi non era stata esaltante, anzi. Alla fine gli spettatori per quello che era l’ultima chiamata per la sono stati in 27.058. Nella serata di mercoledì, il Palermo aveva pubblicato un aggiornamento sulla vendita dei biglietti che ammontava a una cifra poco superiore alle 19 mila presenze.

Poi, in un giorno, l’impennata, tanto che i tagliandi venduti erano cresciuti di 3 mila unità, attestandosi a 22.450. Infine il boom con oltre quattromila tagliandi venduti e i 27 mila che si sono presentati al Barbera per provare a spingere i rosa. Numeri che sono in linea com la maggior parte delle altre partite casalinghe del Palermo, ma che non si avvicinano a quelli del precedente big match con il Como. Ma visto il recente cammino dei rosa era prevedibile