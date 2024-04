Tuttosport: “Per il Palermo il talismano Ranocchia”

L’edizione odierna di Tuttosport si sofferma sulla gara che il Palermo giocherà oggi contro la Reggiana.

Il Palermo si trova davanti a una partita cruciale nella sua lotta per assicurarsi un posto nei playoff. Non avendo vinto una partita da marzo e con l’arrivo di Michele Mignani alla guida tecnica, la squadra ha collezionato solo pareggi, segnando un periodo di transizione caratterizzato da momenti di rimpianto ma anche da segni di stabilità, mantenendo il sesto posto in classifica.

Oggi, affrontando la Reggiana, che sta attraversando un momento difficile e arriva al Renzo Barbera dopo aver mostrato una certa propensione per il gioco palla a terra e alcune prestazioni notevoli in trasferta, come la vittoria a Venezia, il Palermo è chiamato a una vittoria non solo per i punti ma anche per un rilancio dal punto di vista mentale. Mignani sottolinea l’importanza di rimanere equilibrati e cauti contro le possibili ripartenze avversarie, un aspetto che sarà vitale per non cadere nelle trappole tattiche della Reggiana.

Un elemento positivo per il Palermo è il ritorno di Filippo Ranocchia, un giocatore chiave la cui assenza ha coinciso con un periodo senza vittorie per il club. Ranocchia è tornato ad allenarsi con il gruppo questa settimana, e benché non sia ancora al 100%, la sua presenza potrebbe fare la differenza, sia partendo dall’inizio che entrando nel corso della partita, grazie alla sua capacità di influenzare il gioco.

Con gli infortuni di alcuni giocatori come Aurelio e Coulibaly, il rientro di Ranocchia offre a Mignani nuove opzioni tattiche e una maggiore profondità nella rosa. La gestione di questi elementi sarà cruciale per cercare di conquistare i tre punti che potrebbero rivelarsi determinanti per il futuro immediato del Palermo in vista dei playoff.

La partita di oggi rappresenta quindi non solo una sfida tattica ma anche un importante test psicologico per il Palermo, che deve dimostrare di poter superare le difficoltà recenti e ritrovare la via della vittoria, essenziale per rafforzare il morale della squadra e mantenere la posizione nei playoff.