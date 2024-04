Il Palermo a passo d’uomo. Ma adesso deve correre

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul passo del Palermo che adesso deve iniziare a correre.

La partita contro la Reggiana rappresenta un’opportunità significativa. Sebbene la Reggiana arrivi da una serie di risultati negativi, inclusa una pesante sconfitta per 4-0 contro il Cosenza e non abbia segnato nei suoi ultimi tre incontri, non è una sfida da sottovalutare. La squadra, vicina alla zona play-out e sotto pressione sia dal punto di vista dei risultati che del supporto dei propri tifosi, è determinata a evitare ulteriori passi falsi e potrebbe quindi giocare con una motivazione rinnovata.

Per il Palermo, vincere non solo consoliderebbe la possibilità di partecipare ai playoff, ma potrebbe anche infondere una maggiore fiducia nella squadra, incrementando le possibilità di migliorare la posizione in classifica. Tuttavia, l’approccio del nuovo allenatore sembra focalizzato non solo sull’immediato bisogno di risultati, ma anche su una visione a lungo termine che mira a solidificare i progressi e a migliorare l’organico in vista degli spareggi.

Il Palermo sta già mostrando segni di un rinnovato spirito di squadra, come evidenziato dai tre pareggi recenti, in cui la squadra non ha subito gol. Questo, unito a un modulo che protegge meglio la difesa e offre più densità a centrocampo, suggerisce che l’ultimo ostacolo da superare è la realizzazione offensiva, che fino ad ora non ha prodotto i risultati sperati nonostante alcune chiare occasioni di gol.

Oggi, quindi, il Palermo deve cercare di fare un “piccolo passo in più” e cercare la vittoria, proteggendo al contempo la propria metà campo e cercando di sfruttare al meglio le opportunità offensive contro la Reggiana. Il match rappresenta un crocevia importante, dove un risultato positivo potrebbe non solo assicurare un posto nei playoff, ma anche rafforzare la coesione e l’identità di squadra, elementi cruciali per qualsiasi successo nei playoff e, forse, una futura promozione in Serie A.