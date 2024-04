Gds: “Confermati Nedelcearu in difesa e Henderson in mezzo. Le probabili formazioni di Palermo-Reggiana”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sulle probabili formazioni del match di oggi tra Palermo e Reggiana.

La situazione tattica del Palermo sembra abbastanza complessa con l’imminente reintegrazione di Filippo Ranocchia nel setup di gioco. Mentre Ranocchia offre opzioni aggiuntive in campo, il dilemma per il mister Mignani consiste nel trovare un modo per incorporarlo senza perturbare l’equilibrio raggiunto nelle ultime partite.

Il Palermo attualmente si dispone in un 3-5-2, schema che non sembra offrire a Ranocchia una posizione naturale senza sacrificare uno dei giocatori chiave. Tradizionalmente, Ranocchia potrebbe sostituire Di Francesco, ma ciò implicherebbe una modifica dell’assetto tattico che Mignani potrebbe essere riluttante a fare, dato il buon funzionamento della squadra nelle recenti apparizioni. Considerando gli infortuni di Vasic, Aurelio e Coulibaly, il tecnico deve già far fronte a delle assenze significative.

Henderson sembra avere il favore nelle scelte recenti per il suo contributo in termini di palleggio e interdizione, il che solleva questioni sul perché sia stato preferito a Segre. Questa scelta, però, può cambiare a seconda delle necessità della partita e delle condizioni fisiche dei giocatori durante la gara. Ranocchia, quindi, potrebbe essere usato come jolly, entrando dalla panchina per apportare freschezza e nuove dinamiche nel corso della partita. Questo approccio permetterebbe di mantenere l’equilibrio tattico senza dover alterare completamente la formazione iniziale.

Il tempo stringe e con solo quattro partite alla fine della stagione regolare, ogni decisione in campo diventa cruciale. Queste partite serviranno non solo a raccogliere punti ma anche a fare da rodaggio per la squadra in vista della fase più critica e decisiva: i play-off. Come evidenziato due anni fa da Silvio Baldini, è importante non fare bilanci affrettati ma attendere la fine dell’ultima partita per trarre le conclusioni definitive.

Quindi, per Mignani e il suo Palermo, il compito immediato è gestire sapientemente la squadra, sfruttando al meglio le risorse disponibili come Ranocchia, per assicurarsi un finale di stagione forte che possa portare successo nei play-off.