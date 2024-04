Verona: revocato il sequestro delle quote di Setti

La Procura di Bologna ha disposto la revoca del sequestro preventivo delle quote del Verona alla Star Ball SpA di Maurizio Setti, patron e presidente del club gialloblù.

A darne l’ufficialità è la stessa società scaligera con una nota ufficiale pubblicata sul proprio sito nella mattinata odierna:

«La revoca del sequestro preventivo è conseguente al verificarsi dei presupposti per la chiusura del fallimento H23, in seguito agli accordi conclusi tra le società di Maurizio Setti e le società Delta, Lonestar e Santa Benessere. Gli accordi erano stati raggiunti con l’assistenza dello studio Unilegal di Verona, con i partners avv. Antonella Benedetti e avv. Paolo Pasetto, per Maurizio Setti e le sue società, e dello Studio Legale Gratteri di Roma, con l’avv. Luca Gratteri e l’avv. Silvia Di Cesare, per le società Delta, Lonestar e Santa Benessere».