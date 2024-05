City Group: nel mirino il giovane talento uruguaiano Rodriguez

Nuovo giovane talento nel mirino del City Football Group.

Come si legge su “TMW” il gruppo proprietario tra le altre di Manchester City, Palermo e Girone, sta monitorando Luciano Rodriguez, ala destra uruguaiana in forza al Liverpool di Montevideo. Resta da capire se in ottica Manchester o per un’altra squadra del gruppo.

Il giovane attaccante esterno è stato anche “consigliato” al Milan da Bruno Montelongo, ex giocatore rossonero attualmente in forza al Villa Española, che intervistato da “MilanNews.it” ha detto:

«Milan, tieni d’occhio Luciano Rodriguez. Esterno d’attacco, 20 anni, gioca nel Liverpool di Montevideo. Ha vinto l’anno scorso il Mondiale dell’Under 20, per me è da prendere subito prima che sia tardi. Anche perché voglio raccontarti questo aneddoto…».

(da capire se per il Manchester City subito o con un passaggio precedente a uno dei tanti altri club della galassia City Group, come il Palermo, ndr). Sul giocatore c’è anche il Feyenoord, che ha fatto un tentativo già a gennaio. Ma ora in pole ci sarebbe la compagnia dello sceicco Mansour, che ci sta lavorando seriamente.