Leicester-Palermo: l’omaggio dei rosanero sui social al doppio ex Claudio Ranieri (VIDEO)

Nella serata di oggi, venerdì 26 luglio, il Palermo scenderà in campo contro il Leicester alle ore 20 italiane. I rosanero si confronteranno in amichevole con il club inglese, squadra neopromossa della prossima Premier League. In occasione del match, i siciliani hanno postato sui social un video per rendere omaggio a Claudio Ranieri che, da calciatore, ha indossato la maglia palermitana dal 1984 al 1986. Da allenatore, invece, è entrato nella storia del massimo campionato inglese proprio con le Foxes, esattamente nella stagione 2015-16.

Ecco il post dei rosanero sui social: