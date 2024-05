Milan, la società non accetta l’addio: l’attaccante resta anche l’anno prossimo | Firma sul rinnovo

Il Milan non accetta l’addio dell’attaccante e lo blinda anche per l’anno prossimo. Contatto appena terminato con l’agente: c’è l’accordo.

Finale di stagione amaro per i rossoneri. Il Milan si trova costretto a lottare per la seconda posizione, fuori ormai da Coppa Italia ed Europa League, con un ambiente ostile. Ostilità anche da chi in questi anni era sempre andato verso la squadra e l’allenatore: i tifosi. La gente di San Siro ha chiesto contro il Genoa – non tifando e di fatto scioperando – alla società di continuare con un progetto ambizioso, tradotto importanti investimenti sul mercato.

Ma la negatività e la protesta, diretta sì alla società, si è poi riversata anche sui calciatori, andando a creare un clima pesante tra fischi e pochi applausi, gol esclusi. Dunque il Milan prova a progettare il futuro in un clima teso, ma c’è ancora tanto tempo per fare bene visto che il mercato non è ancora iniziato.

Tra tante partenze e una serie di importanti arrivi, il club intente prima blindare e rinnovare i calciatori appena arrivati che si sono meritati la riconferma.

Milan, in attacco prima scelta fatta: c’è l’ok dell’agente

Secondo quanto riferito da calciomercato.com nelle scorse ore, il Milan avrebbe sentito il procuratore di un attaccante della rosa che sembrava in partenza fino a qualche mese fa ma che potrebbe adesso invece rimanere in rossonero. Stiamo parlando di Jovic, il quale a suon di gol pare si sia meritato la riconferma.

Del resto da subentrato l’ex viola non ha mai deluso, e ha messo a segno in totale 9 gol e 1 assist nelle 28 gare disputate in tutte le competizioni con la maglia del Milan (6 in campionato, 2 in Coppa Italia e 1 in Europa League). Ecco la società come intende agire per il prolungamento del contratto.

Milan, Jovic si è guadagnato un rinnovo pluriennale

L’accordo raggiunto all’ultimo giorno di mercato estivo 2023 prevedeva, tra Jovic e il Milan, un’opzione per un rinnovo di un anno. Ma viste le buone prestazioni dell’ex Real Madrid i rossoneri vorrebbero blindarlo e provare a rinnovare il suo contratto per altri tre anni.

Lo riporta in queste ore il sito calciomercato.com, che ha fatto il punto della trattativa parlando di contatti continui tra la società e l’agente Ramadani. Nelle prossime settimane i contatti si intensificheranno per mettere nero su bianco il rinnovo dell’attaccante, che con l’addio di Giroud potrebbe trovare nei prossimi mesi anche più minuti in campo.